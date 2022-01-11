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Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник, 11 января, утвердил новый состав правительства республики. Соответствующий указ глава государства подписал 11 января.

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«Назначить Скляра Романа Васильевича первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства

Посты вице-премьеров получили Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди и Бахыт Султанов.

Министром внутренних дел назначен Ерлан Тургумбаев, министром обороны — Мурат Бектанов, министром юстиции — Канат Мусин.

«[Назначить] Аймагамбетова Асхата Канатовича министром образования и науки Республики Казахстан; Гиният Ажар — министром здравоохранения Республики Казахстан; Шапкенова Серика Жамбуловича — министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан; Ускенбаева Каирбека Айтбаевича — министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан», — говорится в тексте указа.

Ранее в этот день Токаев назначил Алихана Смаилова премьером страны. Кандидатуру Смаилова единогласно поддержал казахстанский парламент.

5 января глава республики подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов. Временно исполняющим обязанности премьера был назначен на тот момент первый вице-премьер Алихан Смаилов.

В тот же день в стране был введен режим ЧП.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана 5 января обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы, в республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в стране.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. Он указал, что республика пережила масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости, и отметил, что в ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней «закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ».

11 января Токаев заявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начнется через два дня.

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