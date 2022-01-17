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Племянника Назарбаева сняли с поста первого зампредседателя КНБ Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил племянника бывшего лидера республики Нурсултана Назарбаева — Самата Абиша — от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ). Об этом в понедельник, 17 января, сообщается на сайте главы государства.

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«Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», — говорится в документе.

В субботу, 15 января, в Казахстане были уволены с руководящих постов в крупных национальных компаниях два зятя Нурсултана Назарбаева. Супруг младшей дочери экс-президента Димаш Досанов покинул пост гендиректора, председателя правления казахстанской государственной компании «КазТрансОйл». А предполагаемый муж старшей дочери Назарбаева Кайрат Шарипбаев был снят с должности председателя правления национальной компании QazaqGaz.

13 января в Казахстане были задержаны двое экс-заместителей председателя Комитета национальной безопасности по делу — также экс-председателя КНБ Карима Масимова Ануар Садыкулов и заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин. 6 января Масимов был задержан по подозрению в госизмене.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек.

На фоне беспорядков Токаев обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.

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