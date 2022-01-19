Парламент Молдавии обсудит введение режима ЧП из-за газового кризиса

Парламент Молдавии соберется 20 января на внеочередное заседание, для того чтобы рассмотреть вопрос введения режима чрезвычайного положения из-за газового кризиса. Об этом сообщил на брифинге в среду, 19 января, спикер законодательного органа Игорь Гросу.

Ранее в этот день премьер-министр страны Наталья Гаврилица заявила, что правительство Молдавии приняло решение попросить парламент ввести режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации в энергетике.

«Было решено созвать два внеочередных заседания парламента, которые пройдут 20 и 21 января. Завтра мы ждем правительство в парламенте, чтобы обсудить инициативу о введении режима ЧП из-за ситуации с газом», — отметил Гросу.

Ранее в среду Гаврилица рассказала о том, что «Газпром» сообщил «Молдовагазу» о прекращении поставок голубого топлива, если не получит очередной платеж до 20 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, пояснил, что поставляемый газ должен оплачиваться, поэтому «здесь нет никакого двойного дна».

Во вторник вице-премьер Молдавии Андрей Спыну обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой помочь решить газовый кризис. Как отметил министр, АО «Молдовагаз» должно 20 января расплатиться за газ, потребленный с 1 по 15 января, однако компании не хватает для оплаты $25–32 млн.

11 января стало известно, что Спыну обсуждает с «Газпромом» возможность отмены авансовой платы за газ. По его словам, Молдавия столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса из-за роста стоимости газа. В декабре закупочная цена на газ составляла $450 за тысячу кубометров, а в январе — уже порядка $646.

В октябре 2021 года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку голубого топлива на пять лет. Для Республики Молдова утвердили новую формулу расчета стоимости этого энергоносителя, учитывающую соотношение рыночных цен на газ и нефть. Главными условиями нового контракта были выделены своевременные платежи и погашение задолженности за газ молдавских потребителей.