Глава МИД Казахстана опроверг причастность Назарбаева к беспорядкам в стране

Глава министерства иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди опроверг якобы причастность бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева и его родственников к беспорядкам, происходившим в стране в начале января.

«Не думаю, что Назарбаев и его родственники причастны к беспорядкам, но расследование покажет», — сказал он в беседе с Euractiv 18 января.

В тот же день экс-президент выступил с обращением к жителям страны. Он опроверг слухи о том, что покинул Казахстан, отметив, что находится в столице — Нур-Султане.

Вместе с тем бывший лидер поблагодарил соотечественников за поддержку преобразований, которые он проводил на посту главы государства. По его словам, теперь следует поддержать реформы действующего президента Касым-Жомарта Токаева.

Также Назарбаев анонсировал передачу поста главы правящей партии «Нур Отан» нынешнему президенту республики.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы Токаев обратился в ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. После этого в республику были направлены миротворцы организации, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января операция была завершена. По словам Токаева, пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране.