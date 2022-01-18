Назарбаев рассказал о своем местоположении

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник, 18 января, выступил с обращением к жителям страны. Он опроверг слухи о том, что покинул Казахстан, отметив, что в настоящее время находится в столице — Нур-Султане.

«Я пенсионер и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», — сказал Назарбаев.

Вместе с тем экс-президент поблагодарил соотечественников за поддержку преобразований, которые он проводил на посту главы государства. По его словам, теперь следует поддержать реформы его преемника Касым-Жомарта Токаева.

«Президент [Токаев] выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа, и эту программу нужно поддержать», — отметил Назарбаев.

В то же время он заявил, что Токаев обладает всей полнотой власти. Экс-президент обратил внимание на то, что никакого конфликта или противостояния в элите нет, слухи на эту тему абсолютно беспочвенны.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы Токаев обратился в ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. После этого в республику были направлены миротворцы организации, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января операция была завершена. По словам Токаева, пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране.

8 января пресс-секретарь Назарбаева сообщил о нахождении бывшего президента в Нур-Султане. Он призвал СМИ не распространять ложную информацию об отъезде политика из страны. Спустя четыре дня посол республики в Азербайджане Сержан Абдыкаримов также сказал, что бывший глава республики находится в Нур-Султане.