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Посол Казахстана в Баку назвал местонахождение Назарбаева

Посол: Назарбаев находится в столице Казахстана
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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в настоящее время находится в столице страны городе Нур-Султане. Об этом 12 января в ходе пресс-конференции сообщил посол республики в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.

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«Назарбаев находится в столице Казахстана. Он провел несколько телефонных разговоров с руководителями дружественных стран и находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым», — отметил дипломат.

8 января пресс-секретарь Назарбаева сообщил о его нахождении в Нур-Султане. Он призвал СМИ не распространять ложную информацию об отъезде политика из страны.

Также пресс-секретарь сообщил, что Назарбаев призвал всех сплотиться вокруг главы государства Касыма-Жомарта Токаева «для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности страны».

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены. Кроме того, нацгвардия республики сообщила о гибели двоих военнослужащих.

Как заявил Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения, Белоруссия и Россия) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации обстановки.

Вывод контингента начнется 13 декабря. Прибытие контингента ОДКБ в республику имело большое значение для отражения агрессии террористов и бандитов, отмечал Токаев.

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