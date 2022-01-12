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Токаев подтвердил начало вывода контингента ОДКБ из Казахстана 13 января

Токаев: вывод миротворческого контингента ОДКБ начнется 13 января
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что организованный вывод миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из республики начнется в четверг, 13 января.

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«Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней. Само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алма-Ате, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране», — приводит слова Токаева пресс-служба президента.

Прибытие контингента ОДКБ в республику имело большое значение для отражения агрессии террористов и бандитов, подчеркнул глава государства.

«Миссия оценивается как очень успешная. Еще раз выражаю благодарность моим коллегам — главам государств», — добавил он.

12 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане. По его словам, антитеррористическая операция будет завершена в ближайшее время. На следующий день он сообщил, что вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется через два дня, миротворцы полностью покинут страну через 10 дней.

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