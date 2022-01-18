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Назарбаев анонсировал передачу поста главы правящей партии Токаеву

Назарбаев: Токаев скоро будет избран председателем партии «Нур Отан»
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Экс-президент Казахстана и председатель партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев 18 января заявил о скорой передаче полномочий руководителя партии нынешнему главе республики Касым-Жомарту Токаеву.

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Назарбаев подчеркнул, что «никакого конфликта или противостояния в элите нет».

«Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии «Нур Отан». Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», — сказал бывший президент в своем первом с начала беспорядков обращении.

Партия «Нур Отан» была основана по инициативе Назарбаева в 1999 году, с тех пор он возглавлял ее.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января Токаев сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности республики.

За помощью в преодолении террористической угрозы Токаев обратился в ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. После этого в республику были направлены миротворцы организации, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января операция была завершена. По словам Токаева, пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране.

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