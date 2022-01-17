Турчинов рассказал о плохом самочувствии судьи по делу Порошенко

Информация об ухудшении самочувствия судьи, рассматривающего меру пресечения для экс-президента Украины Петра Порошенко, поступила от депутатов, находящихся в судебном зале. Об этом сообщил «Известиям» глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов.

По его словам, всех вызвали в зал для оглашения решения. Присутствовали и Петр Порошенко, и депутаты, и прокуроры. После этого сообщили, что судья не в состоянии огласить принятое решение — «то, что он сам написал или ему продиктовали», потому что ему стало плохо. В суд вызвали скорую.

«Подробную информацию и диагноз судьи я не могу сообщить, потому что у меня такой информации нет», — отметил политик.

Турчинов добавил, что непонятно, огласит ли судья перерыв в заседании или огласит вердикт суда по мере пресечения политику. Турчинов подчеркнул, что люди боятся совершать преступления и нервничают так, что им становится плохо. Он назвал уголовное дело в отношении Порошенко сфальсифицированным.

Ранее в этот день канцелярия Печерского суда Киева опровергла информацию о том, что судье, который рассматривает меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, стало плохо. О том, что судье стало плохо, сообщил «24 канал».

Порошенко является фигурантом дела о госизмене, меру пресечения по которому в понедельник должен вынести Печерский суд Киева. Политик прилетел в этот день в Киев из Польши.

В аэропорту его встретили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) страны, а у здания воздушной гавани политика ожидали его сторонники. Представители ГБР не дали Порошенко пройти паспортный контроль и забрали документ, удостоверяющий личность, который позднее вернули.

В тот же день прокуратура попросила суд арестовать Порошенко на два месяца, предусмотрев возможность внесения залога в $35,7 млн. Также обвинение просит суд обязать экс-лидера страны сдать паспорта и носить электронный браслет, если суд примет решение о внесении залога.

При этом украинское МВД сообщило, что политик находится во внутригосударственном розыске по инициативе службы безопасности страны. Как уточнили в ведомстве, бывший украинский лидер «исчез» 24 декабря прошлого года. Там посчитали, что Порошенко «скрывается от органов досудебного расследования». Позднее профайл экс-президента с сайта ведомства удалили.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.