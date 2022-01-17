В России за сутки выявили 30 726 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России выявили 30 726 новых случаев коронавируса. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (7529), Санкт-Петербурге (4132) и Московской области (3388).

За 24 часа от последствий коронавируса скончались 670 человек, полностью выздоровели 19 756 граждан.

Всего с начала распространения COVD-19 в России зарегистрировано 10 834 260 случаев инфекции. Число летальных исходов от последствий болезни — 321 990. Полностью выздоровели после COVID-19 9 878 371 человек.

Ранее, 14 января, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России выявили 783 случая инфицирования штаммом коронавируса «Омикрон». Больше половины из них приходится на Москву. Голикова уточнила, что количество случаев «Омикрона» в России с 10 января выросло в два раза. Она прогнозирует, что этот штамм вытеснит «Дельта»-вариант COVID-19.

Также Голикова заявила, что проект новых мер против COVID-19 будет обсуждаться во вторник, 18 января, после чего о нем доложат президенту России Владимиру Путину.

Вице-премьер уточнила, что уровень коллективного иммунитета в России составил 63,7%. По ее словам, почти 76,6 млн россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Ревакцинировались от COVID-19 10,8 млн граждан, отметила вице-премьер.

14 января вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» указал на то, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за все время существования COVID-19.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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