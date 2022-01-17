Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Авто
Мировые продажи автомобилей увеличились на 4,6% за год
Мир
Порошенко назвал борьбой с оппозицией попытку не пустить его на Украину
Общество
Губернатор Кемеровской области вновь заболел COVID-19
Мир
В Алма-Ате граждан призвали добровольно сдать незаконное оружие
Мир
Умерла актриса сериала «Клон» Франсуаза Фортон
Общество
В России за сутки выявили 30 726 случаев COVID-19
Недвижимость
Средний срок окупаемости сдаваемой в аренду квартиры вырос до 16,5 года
Авто
В России начались продажи новой версии Porsche Cayenne
Мир
У Порошенко забрали паспорт по прилете в Киев
Происшествия
В Москве инкассаторская машина сбила ребенка
Сюжет:

В России за сутки выявили 30 726 случаев COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За прошедшие сутки в России выявили 30 726 новых случаев коронавируса. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Опасный синдром: как коронавирус незаметно поражает сердце
Средняя продолжительность жизни после заболевания может составить около пяти лет, предупреждают врачи

Больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (7529), Санкт-Петербурге (4132) и Московской области (3388).

За 24 часа от последствий коронавируса скончались 670 человек, полностью выздоровели 19 756 граждан.

Всего с начала распространения COVD-19 в России зарегистрировано 10 834 260 случаев инфекции. Число летальных исходов от последствий болезни — 321 990. Полностью выздоровели после COVID-19 9 878 371 человек.

Ранее, 14 января, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России выявили 783 случая инфицирования штаммом коронавируса «Омикрон». Больше половины из них приходится на Москву. Голикова уточнила, что количество случаев «Омикрона» в России с 10 января выросло в два раза. Она прогнозирует, что этот штамм вытеснит «Дельта»-вариант COVID-19.

Также Голикова заявила, что проект новых мер против COVID-19 будет обсуждаться во вторник, 18 января, после чего о нем доложат президенту России Владимиру Путину.

Вице-премьер уточнила, что уровень коллективного иммунитета в России составил 63,7%. По ее словам, почти 76,6 млн россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Ревакцинировались от COVID-19 10,8 млн граждан, отметила вице-премьер.

14 января вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» указал на то, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за все время существования COVID-19.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022