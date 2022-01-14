Голикова анонсировала новые меры против COVID-19 в России

Проект новых мер против COVID-19 будет обсуждаться во вторник, 18 января, после чего о нем доложат президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в пятницу, 14 января, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Сегодня мы обсудили на заседании оперативного штаба предложения регионов и предполагаем также, что во вторник сформированный документ или проект документа будет обсужден на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом под председательством (премьер-министра РФ. — Ред.) Михаила Владимировича Мишустина со всеми главами регионов. После этого будет доложен президенту страны», — заявила на брифинге Голикова.

Ранее в этот день министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство России на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон» вскоре представит план поддержки системы здравоохранения и заболевших COVID-19 граждан. Ожидается, что власти уложатся в параметры бюджета, который был принят на текущий год.

13 января в России зафиксировали резкий рост заболеваемости COIVD-19 — 21,2 тыс. случаев. Причина — в штамме «Омикрон». По прогнозам экспертов ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, заболеваемость будет расти в полтора-два раза ежесуточно и может достичь полумиллиона случаев в день.

12 января Владимир Путин указал, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования. Глава государства поручил проработать данные вопросы Михаилу Мишустину.

Глава кабмина спустя день поручил оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19. Так, среди прочего Минздрав РФ должен подготовить для сотрудников call-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтвержден диагноз COVID-19 и которые лечатся дома.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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