Прямой эфир
Экономика
Курс евро превысил 88 рублей впервые с июля 2021 года
Мир
Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием Путина
Экономика
Новак спрогнозировал рост энергопотребления в мире в ближайшие 15–20 лет
Спорт
Женская сборная РФ по биатлону заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира
Мир
В Польше произошла масштабная утечка данных вооруженных сил
Общество
Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в РФ
Мир
Боррель заявил о подготовке в ЕС новых санкций против России
Мир
В НАТО заявили о планах подписать с Украиной соглашение о киберсотрудничестве
Общество
Собянин заявил о доминировании штамма COVID-19 «Омикрон» в Москве
Мир
Глава офиса Зеленского заявил о полной готовности Украины вступить в НАТО
Сюжет:

Голикова анонсировала новые меры против COVID-19 в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проект новых мер против COVID-19 будет обсуждаться во вторник, 18 января, после чего о нем доложат президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в пятницу, 14 января, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Сегодня мы обсудили на заседании оперативного штаба предложения регионов и предполагаем также, что во вторник сформированный документ или проект документа будет обсужден на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом под председательством (премьер-министра РФ. — Ред.) Михаила Владимировича Мишустина со всеми главами регионов. После этого будет доложен президенту страны», — заявила на брифинге Голикова.

У гребня волны: заболеваемость ковидом может достичь 500 тыс. в день
Вирусологи спрогнозировали масштаб пятой волны пандемии в России

Ранее в этот день министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство России на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон» вскоре представит план поддержки системы здравоохранения и заболевших COVID-19 граждан. Ожидается, что власти уложатся в параметры бюджета, который был принят на текущий год.

13 января в России зафиксировали резкий рост заболеваемости COIVD-19 — 21,2 тыс. случаев. Причина — в штамме «Омикрон». По прогнозам экспертов ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, заболеваемость будет расти в полтора-два раза ежесуточно и может достичь полумиллиона случаев в день.

12 января Владимир Путин указал, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования. Глава государства поручил проработать данные вопросы Михаилу Мишустину.

Глава кабмина спустя день поручил оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19. Так, среди прочего Минздрав РФ должен подготовить для сотрудников call-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтвержден диагноз COVID-19 и которые лечатся дома.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022