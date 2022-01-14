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Силуанов анонсировал новые меры поддержки из-за «Омикрона»

Силуанов: правительство представит новые меры поддержки в связи с распространением штамма «Омикрон»
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Правительство России на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон» вскоре представит план поддержки системы здравоохранения и заболевших COVID-19 граждан. Об этом 14 января в кулуарах Гайдаровского форума рассказал министр финансов Антон Силуанов.

«Правительство готовит предложения, в ближайшее время они будут озвучены. Это меры по поддержке людей, которые заболели этим вирусом, это меры по поддержке системы здравоохранения, поддержки лекарственного обеспечения», — сказал он «Известиям».

По словам Силуанова, в скором времени проект будет обнародован. Он также добавил, что средства, которые будут реализованы на эти нужды, были заложены при формировании расходов еще до появления штамма «Омикрон». Ожидается, что власти уложатся в параметры бюджета, которые были приняты на текущий год.

У гребня волны: заболеваемость ковидом может достичь 500 тыс. в день
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По мнению экспертов, заболеваемость будет расти в полтора–два раза ежесуточно и может достичь полумиллиона случаев в день.Такой прогноз дали в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Как отмечал директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, для того, чтобы снизить рост заболеваемости, в день необходимо прививать 500-700 тыс. человек. Он также указал, что лучше других противостоит изменчивости вируса российская вакцина «Спутник V».

12 января президент России Владимир Путин указал, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного с штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования. Глава государства поручил проработать данные вопросы премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Премьер-министр РФ поручил оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19. Так, среди прочего Минздрав РФ должен подготовить для сотрудников call-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтвержден диагноз COVID-19 и которые лечатся дома.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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