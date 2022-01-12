Гинцбург назвал преимущество вакцины «Спутник V» в борьбе с «Омикроном»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» лучше других противостоит изменчивости вируса. Об этом в среду, 12 января, заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, клинические данные о том, насколько эффективна вакцинация «Спутником V» против штамма COVID-19 «Омикрон», появятся через две недели. Они станут окончательным доказательством того, что вакцину менять не надо, а надо просто ревакцинироваться «Спутником Лайт», рассказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Он также сообщил, что вакцина «Спутник V» не требует модификаций под новый штамм «Омикрон». Этим российская вакцина отличается от мРНК-препаратов компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против «Омикрон»-штамма. Вместе с тем глава государства отметил рост заболеваемости COVID-19 в разных странах мира. По словам российского лидера, это лишний раз подчеркивает правильность решения о направлении группы специалистов РФ в ЮАР.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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