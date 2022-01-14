Голикова назвала число выявленных в РФ случаев «Омикрона»

В России выявлено 783 случая инфицирования штаммом коронавируса «Омикрон». Больше половины из них приходится на Москву. Об этом в пятницу, 14 января, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге.

«Сейчас мы уже можем сказать, что, по состоянию на вчерашний день, на территории РФ зарегистрировано 783 случая заражения [«Омикроном»], из них 53% приходится на Москву, как мы и предполагали, потому что столичный регион традиционно принимает на себя первый удар как крупный транспортный узел», — сказала Голикова.

Голикова уточнила, что количество случаев «Омикрона» в России с 10 января выросло в два раза. Она прогнозирует, что этот штамм вытеснит «Дельта»-вариант COVID-19.

Также в пятницу Голикова заявила, что проект новых мер против COVID-19 будет обсуждаться во вторник, 18 января, после чего о нем доложат президенту РФ Владимиру Путину.

Вице-премьер уточнила, что уровень коллективного иммунитета в России составил 63,7%. По ее словам, почти 76,6 млн россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Ревакцинировались от COVID-19 10,8 млн граждан, отметила вице-премьер.

Также Голикова отметила, что заболеваемость COVID-19 в России за прошедшие пять дней выросла на 20,2%. Она также рассказала, что суточный прирост случаев заболевания COVID-19 достиг 23,8 тыс. на фоне распространения штамма «Омикрон».

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» указал на то, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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