Прямой эфир
Мир
Глава МИД Финляндии заявил об отсутствии планов вступать в НАТО
Мир
Сенатор США представил проект санкций против российского руководства
Мир
Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием Путина
Экономика
Новак назвал стабильной ситуацию на российском топливном рынке
Общество
Мурашко предупредил о повышенном риске для беременных при «Омикроне»
Общество
Власти России будут готовы выдавать COVID-сертификаты по антителам после 1 февраля
Мир
Боррель заявил о подготовке в ЕС новых санкций против России
Мир
В НАТО заявили о планах подписать с Украиной соглашение о киберсотрудничестве
Общество
Собянин заявил о доминировании штамма COVID-19 «Омикрон» в Москве
Общество
На Троекуровском кладбище открыли памятник Борису Грачевскому
Сюжет:

Голикова назвала число выявленных в РФ случаев «Омикрона»

Голикова: в России выявили 783 случая «Омиркона»
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России выявлено 783 случая инфицирования штаммом коронавируса «Омикрон». Больше половины из них приходится на Москву. Об этом в пятницу, 14 января, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге.

Мутации врозь: ПЦР-тесты научились отличать «Омикрон» от «Дельты»
Новая методика Роспотребнадзора поможет лучше контролировать распространение инфекции

«Сейчас мы уже можем сказать, что, по состоянию на вчерашний день, на территории РФ зарегистрировано 783 случая заражения [«Омикроном»], из них 53% приходится на Москву, как мы и предполагали, потому что столичный регион традиционно принимает на себя первый удар как крупный транспортный узел», — сказала Голикова.

Голикова уточнила, что количество случаев «Омикрона» в России с 10 января выросло в два раза. Она прогнозирует, что этот штамм вытеснит «Дельта»-вариант COVID-19.

Также в пятницу Голикова заявила, что проект новых мер против COVID-19 будет обсуждаться во вторник, 18 января, после чего о нем доложат президенту РФ Владимиру Путину.

Вице-премьер уточнила, что уровень коллективного иммунитета в России составил 63,7%. По ее словам, почти 76,6 млн россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Ревакцинировались от COVID-19 10,8 млн граждан, отметила вице-премьер.

Также Голикова отметила, что заболеваемость COVID-19 в России за прошедшие пять дней выросла на 20,2%. Она также рассказала, что суточный прирост случаев заболевания COVID-19 достиг 23,8 тыс. на фоне распространения штамма «Омикрон».

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» указал на то, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022