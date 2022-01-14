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В ГД ответили на предложение Зеленского Байдену организовать переговоры с Путиным

Депутат Водолацкий отреагировал на предложение Зеленского Байдену организовать трехсторонние переговоры с Путиным
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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий пятницу, 14 января, в беседе с «Известиями» оценил предложение президента Украины Владимира Зеленского, адресованное главе Белого дома Джо Байдену, об организации трехсторонних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

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«Он знает, что президент России просто так за стол переговоров садиться не будет. Нужно выполнить Минские соглашения в полном объеме, отвести войска из серой зоны, которые они заняли в районе самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сесть за стол переговоров сначала с руководителями ДНР и ЛНР. Потом уже, когда этот этап будет завершен, возможны какие-то встречи и с президентом России по протоколу, без третьих лиц, без посредников, за спинами которых он будет прятаться», — сказал политик.

По словам Водолацкого, всё, что заявил Зеленский, это игра на публику, увод своих граждан от внутренних проблем. При этом, как подчеркнул депутат, если украинский лидер продолжит требовать преференции за «Северный поток – 2», поднимать тему Крыма, то ни Байден, ни весь Евросоюз, ни одна структура не заставят Путина сесть за стол и обсуждать эти вопросы, «потому что Зеленский ни к СП-2, ни к сегодняшнему Крыму не имеет никакого отношения».

О предложении украинского лидера, адресованном президенту США, касательно организации трехсторонней встречи ранее в этот день рассказал глава офиса Зеленского Андрей Ермак. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что предложений о трехсторонних переговорах РФ–США–Украина России еще не поступало.

26 декабря пресс-секретарь президента России ответил, что в Кремле готовы обсуждать с президентом Зеленским двусторонние отношения, но не будут общаться с ним в качестве стороны конфликта в Донбассе.

21 декабря президент Украины сообщил, что готов встретиться с Путиным в любом формате. Он отметил, что диалог может состояться как с привлечением посредников, так и напрямую с руководством России. По словам политика, Киев «не боится» разговора с Москвой.

В октябре представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что перспективы для переговоров Путина и Зеленского не просматриваются из-за действий украинских властей, которые не выполняют Минские договоренности. Песков добавил, что с украинским лидером очень сложно вести переговоры, так как он считает Россию участником конфликта в Донбассе, что совершенно не соответствует действительности.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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