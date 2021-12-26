Песков рассказал о желании Зеленского общаться с Путиным о Донбассе

В Кремле готовы обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским двусторонние отношения, но не будут общаться с ним в качестве стороны конфликта в Донбассе. Об этом 26 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что Зеленский хочет пообсуждать с [президентом РФ Владимиром] Путиным как со стороной конфликта. <...> Вопрос урегулирования — вопрос не к Путину. Путин говорит, что, если вы хотите общаться, давайте поговорим про двусторонние отношения», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

На вопрос, может ли украинский лидер приехать на встречу глав государства СНГ, которая пройдет на следующей неделе в Санкт-Петербурге, Песков рассмеялся: «Зеленский может приехать, безусловно, но я не думаю, что он это сделает».

Пресс-секретарь Кремля согласился с тем, что формально глава украинского государства так мог бы поступить, поскольку его страна имеет отношение к СНГ.

Днем ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о неудачной попытке Зеленского связаться с Путиным по телефону. По его словам, переговоры двух глав государств состоятся только тогда, когда появится уверенность, что «президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора». При этом Ермак подтвердил готовность Зеленского встретиться с Путиным, однако признал, что конкретной даты этого события пока нет.

До этого, 21 декабря, президент Украины сообщил, что готов встретиться с Путиным в любом формате. Он отметил, что диалог может состояться как с привлечением посредников, так и напрямую с руководством России. По словам политика, Киев «не боится» разговора с Москвой.

16 декабря украинский лидер заявил, что верит в дипломатическое решение разногласий с Россией. Как сказал Зеленский, не все европейские лидеры в полной мере понимают, что происходит на границе Украины. По его словам, главное, чтобы последствия эскалации осознавала российская сторона.

В октябре Песков заявил, что перспективы для переговоров Путина и Зеленского не просматриваются из-за действий украинских властей, которые не выполняют Минские договоренности. Он добавил, что с украинским лидером очень сложно вести переговоры, так как он считает Россию участником конфликта в Донбассе, что, по словам пресс-секретаря Кремля, совершенно не соответствует действительности.