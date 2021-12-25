В Киеве рассказали о неудачной попытке Зеленского связаться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в этом году совершил неудачную попытку связаться по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 24 декабря заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Была всего одна попытка в этом году установить контакт (с Путиным — Ред.). Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся», — рассказал Ермак в интервью изданию «Фокус».

При этом он отметил, что Зеленский «никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить».

По словам главы украинского офиса, переговоры двух лидеров состоятся только тогда, когда появится уверенность, что «президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора».

При этом Ермак подтвердил готовность Зеленского встретиться с Путиным, однако признал, что конкретной даты этого события пока нет.

Ранее, 21 декабря, президент Украины сообщил, что готов встретиться с Путиным в любом формате. Он отметил, что диалог может состояться как с привлечением посредников, так и напрямую с руководством России. По словам политика, Киев «не боится» разговора с Москвой.

16 декабря украинский лидер заявил, что верит в дипломатическое решение разногласий с Россией. Как отметил Зеленский, не все европейские лидеры в полной мере понимают, что происходит на границе Украины. По его словам, главное, чтобы последствия эскалации осознавала российская сторона.

В октябре представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что перспективы для переговоров Путина и Зеленского не просматриваются из-за действий украинских властей, которые не выполняют Минские договоренности. Песков добавил, что с украинским лидером очень сложно вести переговоры, так как он считает Россию участником конфликта в Донбассе, что совершенно не соответствует действительности.