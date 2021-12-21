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Зеленский заявил о готовности общения с Путиным в любом формате

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Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря сообщил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в любом формате.

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Зеленский отметил, что диалог может состояться как с привлечением посредников, так и напрямую с руководством России. По словам политика, Киев «не боится» разговора с Москвой.

«Сейчас нет общения (с Путиным — Ред.). Мы оба не звоним (друг другу — Ред.). Это не так происходит немножко. Мы открыто говорим, что мы готовы к диалогу. Нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что она готова… Мы готовы встречаться с Российской Федерацией, мы этого не боимся, в любом формате, с любыми нашими партнерами… Мы готовы и на прямой диалог тет-а-тет, нам все равно, в каком формате», — сказал он.

О заинтересованности во встрече с Путиным Зеленский заявлял и 18 октября.

За день до этого представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что перспективы для переговоров Путина и Зеленского не просматриваются из-за действий украинских властей, которые не выполняют Минские договоренности. Песков добавил, что с украинским лидером очень сложно вести переговоры, так как он считает Россию участником конфликта в Донбассе, что совершенно не соответствует действительности.

6 октября пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сказал, что Зеленский готов встретиться с Путиным, только когда из отношений двух стран исчезнут вопросы «оккупации территорий» и «содержания в заложниках украинских граждан». По его словам, только после этого можно будет перейти к обсуждению восстановления дипломатических отношений и транспортного сообщения.

2 ноября на Украине заявили о возможности восстановить отношения с Россией. Как подчеркнул внефракционный депутат Верховной рады Вадим Новинский, это должно являться одной из стратегических целей украинского руководства наряду с восстановлением единства страны.

5 сентября Песков подчеркнул желание России нормализовать отношения с Украиной. Он напомнил, что российский лидер ранее подтвердил готовность встретиться с Зеленским, так как отношения с Киевом надо налаживать.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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