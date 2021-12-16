Зеленский выразил надежду на дипломатическое решение разногласий с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 декабря, заявил, что верит в дипломатическое решение разногласий с Россией.

По итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе украинский лидер подчеркнул, что не хотел бы военного противостояния с Москвой.

«У нас есть только один формат в случае эскалации со стороны РФ… То, что я слышу, — большинство стран Европейского союза и Восточного партнерства поддерживают позицию Украины. Все понимают, что цена будет очень высока. Но никто не представляет объем жертв и утраченных жизней. Никто этого не желает. Украина точно этого не хочет», — указал он.

Как отметил Зеленский, не все европейские лидеры в полной мере понимают, что происходит на границе Украины. По его словам, главное, чтобы последствия эскалации осознавала российская сторона.

«Потому что людей будут терять и они (РФ. — Ред.). Не дай бог. Всё-таки мы верим именно в дипломатический формат переговоров», — приводит слова президента его пресс-служба.

В ходе совместной пресс-конференции с Зеленским генсек НАТО подчеркнул, что помощь, которую альянс оказывает Украине, не следует воспринимать как угрозу для России. Он также призвал Москву к деэскалации ситуации и к уважению суверенитета и территориальной целостности страны.

Накануне официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что ситуация на Украине вызывает беспокойство, а страны НАТО наращивают поставки вооружений, чтобы «подлить масла в огонь».

7 декабря на переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена обсуждалась внутриукраинская проблематика. Как отметили в Кремле, российский лидер «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате».

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

21 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».