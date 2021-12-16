НАТО призвало РФ не бояться факта поддержки Украины со стороны альянса

Помощь, которую Североатлантический альянс (НАТО) оказывает Украине, не следует воспринимать как угрозу для России. Об этом в четверг, 16 декабря, генсек организации Йенс Столтенберг заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Страны НАТО тренируют украинские войска и оказывают консультативную поддержку, ведут совместные учения и предоставляют военное снаряжение и технику. Поддержка Украины со стороны НАТО не является угрозой России. У Украины есть право самостоятельно выбирать меры для обеспечения своей безопасности, и это — наш фундаментальный принцип», — заявил Столтенберг.

Генсекретарь в очередной раз призвал Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной и к уважению суверенитета и территориальной целостности Украины. Он добавил, что в альянс готов к диалогу с Россией, в том числе в рамках совета НАТО–РФ.

«НАТО продолжает процесс расширения. Мы уже приняли Черногорию и Северную Македонию, невзирая на протесты России», — сказал Столтенберг, пообещав, что альянс не пойдет на компромисс с РФ, которая требует пересмотреть обещание альянса «со временем принять» Украину и Грузию.

Ранее в этот день представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия в своих предложениях по гарантиям безопасности обозначила НАТО конкретные идеи, направленные на предотвращение дальнейшего нагнетания обстановки.

Кроме того, официальный представитель российского МИДа указала на то, что НАТО не может обеспечивать свою безопасность за счет претензий на подобное право другой страны и другого народа.

Накануне Захарова заявила, что ситуация на Украине вызывает беспокойство, а страны НАТО наращивают поставки вооружений, чтобы «подлить масла в огонь».

Также 15 декабря член комитета бундестага по международным делам Евгений Шмидт в беседе с «Известиями» указал на то, что Североатлантическому альянсу необходимо прекратить проводить недружественную политику в отношении России и перейти к деэскалации.

Он отметил, что после распада Советского Союза НАТО вопреки обещаниям осуществляло продвижение к российским границам, принимая новых членов, размещая воинский контингент на границах и полностью игнорируя обеспокоенность России за свою безопасность.

10 декабря стало известно, что Кремль планирует донести до руководства США и НАТО свое концептуальное видение вопроса безопасности в Европе. 15 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков передал предложения Москвы замгоссекретаря США Карен Донфрид.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

21 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».