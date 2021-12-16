Прямой эфир
Общество
Подмосковье стало лидером среди регионов по производству сыра и йогурта
Интернет
TikTok оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента
Общество
Госдума приняла в первом чтении закон о QR-кодах в общественных местах
Недвижимость
Инвестиции в жилье в России выросли в три раза за два года
Общество
Около 500 тыс. домовладений в России воспользовались ускоренной догазификацией
Общество
Водителей в Москве предупредили о девятибалльных пробках в вечерний час пик
Авто
Южнокорейская компания выкупила российский завод Ford
Экономика
В ФРГ исключили решение по «Северному потоку – 2» до июля 2022 года
Общество
«Роскачество» выявило нарушения более чем в 80% красной икры
Мир
ВОЗ может одобрить «Спутник V» в I квартале 2022 года

В МИДе заявили о предложении НАТО шагов для предотвращения нагнетания обстановки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия в своих предложениях по гарантиям безопасности обозначила НАТО конкретные идеи, направленные на предотвращение дальнейшего нагнетания обстановки. Об этом в четверг, 16 декабря, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Гарантийное — в письмо: зачем в Москву приезжала замгоссекретаря США
И что стало главной темой ее визита

«Прекрасно понимаем ту напряженность, которую нагнетают США и НАТО в мире. Но вы посмотрите, чем отвечает Россия? Россия отвечает, во-первых, абсолютной сдержанностью, но демонстрацией возможности и для предотвращения дальнейшего нагнетания, и ответа. А второе — конструктивными предложениями по переговорам по стабильности и безопасности», — сказала она в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Также Захарова отметила, что РФ ожидает от Соединенных Штатов ответа на предложения и конструктивной работы по проектам документов. Кроме того, официальный представитель российского МИДа указала на то, что НАТО не может обеспечивать свою безопасность за счет претензий на подобное право другой страны и другого народа.

Накануне Захарова заявила, что ситуация на Украине вызывает беспокойство, а страны НАТО наращивают поставки вооружений, чтобы «подлить масла в огонь».

Также 15 декабря член комитета бундестага по международным делам Евгений Шмидт в беседе с «Известиями» указал на то, что Североатлантическому альянсу необходимо прекратить проводить недружественную политику в отношении России и перейти к деэскалации.

Он отметил, что после распада Советского Союза НАТО вопреки обещаниям осуществляло продвижение к российским границам, принимая новых членов, размещая воинский контингент на границах и полностью игнорируя обеспокоенность России за свою безопасность.

10 декабря стало известно, что Кремль планирует донести до руководства США и НАТО свое концептуальное видение вопроса безопасности в Европе. 15 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков передал предложения Москвы замгоссекретаря США Карен Донфрид.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

21 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021