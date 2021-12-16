В МИДе заявили о предложении НАТО шагов для предотвращения нагнетания обстановки

Россия в своих предложениях по гарантиям безопасности обозначила НАТО конкретные идеи, направленные на предотвращение дальнейшего нагнетания обстановки. Об этом в четверг, 16 декабря, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Прекрасно понимаем ту напряженность, которую нагнетают США и НАТО в мире. Но вы посмотрите, чем отвечает Россия? Россия отвечает, во-первых, абсолютной сдержанностью, но демонстрацией возможности и для предотвращения дальнейшего нагнетания, и ответа. А второе — конструктивными предложениями по переговорам по стабильности и безопасности», — сказала она в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Также Захарова отметила, что РФ ожидает от Соединенных Штатов ответа на предложения и конструктивной работы по проектам документов. Кроме того, официальный представитель российского МИДа указала на то, что НАТО не может обеспечивать свою безопасность за счет претензий на подобное право другой страны и другого народа.

Накануне Захарова заявила, что ситуация на Украине вызывает беспокойство, а страны НАТО наращивают поставки вооружений, чтобы «подлить масла в огонь».

Также 15 декабря член комитета бундестага по международным делам Евгений Шмидт в беседе с «Известиями» указал на то, что Североатлантическому альянсу необходимо прекратить проводить недружественную политику в отношении России и перейти к деэскалации.

Он отметил, что после распада Советского Союза НАТО вопреки обещаниям осуществляло продвижение к российским границам, принимая новых членов, размещая воинский контингент на границах и полностью игнорируя обеспокоенность России за свою безопасность.

10 декабря стало известно, что Кремль планирует донести до руководства США и НАТО свое концептуальное видение вопроса безопасности в Европе. 15 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков передал предложения Москвы замгоссекретаря США Карен Донфрид.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

21 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».