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В бундестаге призвали НАТО перейти к политике деэскалации в отношениях с РФ

В бундестаге ответили на заявление Белого дома о несвоевременности размещения ракет РФ в Европе
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Североатлантическому альянсу необходимо прекратить проводить недружественную политику в отношении России и перейти к деэскалации. Об этом в среду, 15 декабря, заявил «Известиям» член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Евгений Шмидт, комментируя заявление Белого дома о размещении российских ракет в Европе.

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Он отметил, что после распада Советского Союза НАТО, вопреки обещаниям, осуществляло продвижение к российским границам, принимая новых членов, размещая воинский контингент на границах и полностью игнорируя обеспокоенность России за свою безопасность.

«И вот теперь, после озвученной возможности размещения российских ракет малой и средней дальности (РСМД), направленных на объекты НАТО в Европе, Белый дом высказывает озабоченность и призывает воздержаться от данного шага. НАТО следует прекратить вести недружественную политику в адрес России и перейти к политике деэскалации на восточном направлении, приняв во внимание озабоченность РФ продвижением военного блока к ее границам», — подчеркнул политик.

По словам Шмидта, все заигрывания НАТО с Украиной и Грузией и обещания перспектив вступления в альянс, служат лишь для нагнетания напряженности в отношениях с Москвой. Депутат бундестага предположил, что руководство НАТО всеми силами пытается найти оправдания для своего существования, постоянно провоцируя Россию на ответные действия, чтобы затем заявить об опасности, исходящей от нее.

«Белый дом считает, что сейчас не время для размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности российского производства. Америка не любит, когда на их территории ракеты не американского производства. И по всей видимости, Европа для них — это «их территория». Другого рационального объяснения, столь нецеленаправленному вмешательству со стороны США я не вижу», — подчеркнула депутат ландтага федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен.

По мнению же депутата городской палаты Берлина Гуннара Линдеманна, «спектакль НАТО» на российской границе приобретает пугающие масштабы. Вместо того чтобы постоянно провоцировать Россию, особенно используя Украину, в настоящее время нужна реальная политика разрядки и разоружения, причем как в отношении заявлений, так и в военном плане, заключил он.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что в США считают, что сейчас «не время» для размещения в Европе РСМД производства РФ. Таким образом она ответила журналистам на вопрос, как в Соединенных Штатах расценивают заявления России о возможности появления российских РСМД в Европе.

14 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на предложение России ввести мораторий на размещение вооружений в Европе не имеет смысла соглашаться, так как оно не вызывает доверия.

За день до этого в МИД России предупредили, что если страны Североатлантического альянса не отреагируют на требование Москвы о даче гарантий безопасности, это приведет к новому витку конфронтации. Речь идет об опасениях России по поводу размещения в Европе вооружений, запрещенных Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). В ведомстве заявили, что отсутствие прогресса в решении этой проблемы дипломатическим путем приведет к тому, что ответ России будет военно-техническим.

10 декабря стало известно, что Кремль планирует донести до руководства США и НАТО свое концептуальное видение вопроса безопасности в Европе, власти готовят соответствующий документ. 8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

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