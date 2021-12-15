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МИД России упрекнул страны НАТО в наращивании поставок вооружений на Украину

Захарова: Страны НАТО наращивают поставки вооружений, чтобы «подлить масла в огонь»
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Ситуация на Украине вызывает беспокойство, страны НАТО наращивают поставки вооружений, чтобы «подлить масла в огонь». Об этом 15 декабря в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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По ее словам, с 2014 года Вашингтон оказал военную поддержку Киеву на $2,5 млрд. В текущем году США выделили $400 млн.

Также США поставили Киеву 30 ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним. На 2022 год на поставки вооружений Украине Вашингтон предусмотрел $300 млн, подчеркнула представитель МИД РФ.

Подобные действия НАТО и США не создадут условий для реализации Минских соглашений и мирного разрешения конфликта на юго-востоке Украины, добавила дипломат.

«Западные инструкторы продолжают готовить украинских военных. В стране победившего майдана расквартировано около 10 тыс. военнослужащих стран НАТО — 4 тыс. из США, 6 тыс. из других государств альянса», — подчеркнула Захарова.

Ранее в этот день она отметила, что заявление стран G7 о недопустимости вторжения России на Украину неконструктивно и содержит ложные оценки. По ее словам, документ содержит «набор избитых тезисов, клише, обвинений».

Также в среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия столкнется с серьезными экономическими санкциями со стороны Соединенного Королевства и в целом «большой семерки» в случае «вторжения на Украину».

В этот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации ситуации на Украине. ЕС хочет хороших отношений с Россией, но «всё зависит от ее действий», заключила она.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. Он добавил, что напряженность можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым путем.

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