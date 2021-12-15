Борис Джонсон пригрозил РФ санкциями в случае «вторжения» на Украину

Россия столкнется с серьезными экономическими санкциями со стороны Великобритании и в целом «большой семерки» (G7) в случае «вторжения на Украину». Об этом 15 декабря заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

«Я разговаривал с [президентом РФ Владимиром] Путиным в понедельник. Я сказал ему, что в случае вторжения России на территорию Украины Великобритания и в целом G7 и международное сообщество примет пакет серьезных экономических санкций. Вторжение на территорию другого суверенного государства будет катастрофой не только для России, но и для Украины и всего мира», — сказал он, выступая в палате общин британского парламента.

Ранее, 13 декабря, российский лидер провел телефонную беседу с Джонсоном. В ходе разговора политики обсудили ситуацию на Украине. Как и другие западные лидеры, Джонсон выразил беспокойство по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ. Киев целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, отметил Путин, а также использует в регионе запрещенные Минскими соглашениями вооружения и беспилотники.

До этого, 10 декабря, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что на встрече глав МИДов стран «большой семерки» в Ливерпуле обсудят создание единого фронта против политики России по отношению к Украине.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. Он добавил, что напряженность можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым путем.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.