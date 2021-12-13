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Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании

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Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом 13 декабря говорится в сообщении на сайте Кремля.

МИД РФ предупредил о риске новой конфронтации с НАТО

В ходе разговора политики обсудили ситуацию на Украине.

Как и другие западные лидеры, Джонсон выразил беспокойство по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ. Российский лидер подробно изложил премьеру Великобритании принципиальные оценки текущей ситуации вокруг соседнего государства.

«Приведены конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений, являющихся безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса», — отметили в Кремле.

По мнению Москвы, Киев целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения. В зоне конфликта в Донбассе используются запрещенные Минскими соглашениями тяжелые вооружения и ударные беспилотники. Также Украина дискриминирует русскоязычное население, отметил Путин в ходе беседы.

Всё это происходит на фоне военного «освоения» территории Украины странами НАТО. А это угрожает безопасности России.

Также Путин заявил премьер-министру Великобритании незамедлительно начать переговоры по выработке четких договоренностей, исключающих любое продвижение НАТО на восток.

Как добавляет на своей странице в Twitter портал ITVNews, Джонсон предостерег президента России от вторжения в Украину. По его словам, «любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия».

Ранее в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал, что если страны Североатлантического альянса (НАТО) не отреагируют на требование Москвы о даче гарантий безопасности, это приведет к новому витку конфронтации.

10 декабря президент РФ в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека рассказал о попытках НАТО превратить Россию в Московию. 7 декабря он заявил, что определенные силы на Западе после распада СССР пытались развалить и Россию.

2 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва в ближайшее время внесет предложения по договоренности о нерасширении Североатлантического альянса на восток.

1 декабря Путин предложил начать предметные переговоры с НАТО по вопросу нерасширения альянса на восток. Он также отметил, что Москве нужны юридические гарантии, поскольку западные коллеги «не выполняли взятые на себя соответствующие устные обязательства».

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