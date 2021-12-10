Путин обвинил НАТО в попытке превратить Россию в Московию

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека рассказал о попытках НАТО превратить Россию в Московию.

«Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, а не Московией, которой ее хотела бы сделать НАТО», — выразил мнение российский лидер.

Таким образом Путин отреагировал на выступление члена СПЧ и кинорежиссера Александра Сокурова, который, в частности, предложил «отпустить» из состава России тех, кто не хочет быть в ее составе.

Кроме того, президент РФ призвал «не будить лихо» обсуждениями территориальных претензий внутри РФ.

В заключении Путин спросил, хочет ли Сокуров «повторения Югославии на нашей территории».

7 декабря президент России заявил, что определенные силы на Западе после распада СССР пытались развалить и Россию.

На следующий день замгоссекретаря США Виктории Нуланд сделала заявление о том, что Путин якобы хочет воссоздать СССР. Она считает, что таким образом российский лидер намерен увековечить свое имя в истории.

Также Нуланд утверждала, что Россия рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону своего влияния. При этом, по ее словам, за последние годы сильно изменилось восприятие украинцами РФ.

В ответ вице-спикер Совфеда России Константин Косачев назвал нелепыми домыслами заявление Нуланд о том, что президент РФ якобы планирует войти в историю, воссоздав Советский Союз.