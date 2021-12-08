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В Совфеде ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССР

Косачев назвал домыслами заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССР
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Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев 8 декабря назвал нелепыми домыслами заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что президент РФ Владимир Путин якобы планирует войти в историю, воссоздав Советский Союз.

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«В последние годы явственной тактикой американцев становится регулярное вбрасывание в публичный дискурс ничем не обоснованных и все более нелепых домыслов и обвинений в адрес геополитических конкурентов, включая Россию», — сказал Косачев «РИА Новости».

Он отметил, что этими высказываниями американская сторона хочет «заставить соперников оправдываться, доказывая свою невиновность и непричастность».

По мнению вице-спикера Совфеда, Москве не нужно вестись на такие «нехитрые ловушки», тем более, когда высказывания «озвучиваются даже не вторыми, а третьими лицами».

Заявление о том, что российский лидер якобы хочет воссоздать СССР прозвучало накануне от замгоссекретаря США Виктории Нуланд. Она считает, что таким образом Путин намерен увековечить свое имя в истории.

Также Нуланд утверждала, что Россия рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону своего влияния. При этом, по ее словам, за последние годы сильно изменилось восприятие украинцами России.

7 декабря президент России заявил, что определенные силы на Западе после распада СССР пытались развалить и Россию.

В июне российский лидер также отмечал, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. Он также напомнил, что, когда распался СССР, его ядро — историческая Россия — потеряло почти половину промышленного потенциала, своей экономики, примерно столько же населения и значительную часть территории, важной в промышленном и экономическом смысле и с развитой инфраструктурой, в которую столетиями вкладывала свои ресурсы.

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