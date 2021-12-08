США заподозрили Путина в желании воссоздать СССР

США опасаются, что президент России Владимир Путин планирует войти в историю, воссоздав Советский Союз. Об этом 7 декабря заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд.

«Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать СССР, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?» — сказала она на слушаниях в конгрессе, посвященных отношениям между Вашингтоном и Москвой.

Также Нуланд утверждала, что Россия рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону своего влияния. При этом, по ее словам, за последние годы сильно изменилось восприятие украинцами России.

«Я думаю, что сейчас уровень поддержки в отношении России среди украинцев упал до 12% или около того», — отметила она.

7 декабря российский лидер Владимир Путин заявил, что определенные силы на Западе после распада СССР пытались развалить и Россию.

В июне российский лидер также отмечал, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. Он также напомнил, что, когда распался СССР, его ядро — историческая Россия — потеряло почти половину промышленного потенциала, своей экономики, примерно столько же населения и значительную часть территории, важной в промышленном и экономическом смысле и с развитой инфраструктурой, в которую столетиями вкладывала свои ресурсы.