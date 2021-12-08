Прямой эфир
Мир
Судно «Академик Иоффе» направилось в РФ после снятия ареста в Дании
Экономика
Более 50% россиян столкнулись с зарплатным рабством
Экономика
В даркнете предлагают купить 51 тыс. номеров клиентов БКС
Экономика
Россияне стали вдвое больше есть сладкого
Армия
В России создаются аэромобильные подразделения на багги
Общество
В квартире и машине подозреваемого в стрельбе в МФЦ прошли обыски
Экономика
В России планируют строить школы и детсады из дерева
Экономика
Каникулы для заемщиков с потребкредитами хотят сделать постоянными
Наука
«Омикрон» может вызывать пневмонию в разы быстрее других вариантов
Общество
В Москве задержан начальник уголовного розыска ОВД «Гольяново»

США заподозрили Путина в желании воссоздать СССР

Нуланд выразила опасение, что Путин пытается воссоздать СССР
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США опасаются, что президент России Владимир Путин планирует войти в историю, воссоздав Советский Союз. Об этом 7 декабря заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд.

30 лет в одиночестве: как изменились постсоветские страны
«Известия» сравнили основные экономические и демографические показатели бывших советских республик и ныне независимых государств

«Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать СССР, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?» — сказала она на слушаниях в конгрессе, посвященных отношениям между Вашингтоном и Москвой.

Также Нуланд утверждала, что Россия рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону своего влияния. При этом, по ее словам, за последние годы сильно изменилось восприятие украинцами России.

«Я думаю, что сейчас уровень поддержки в отношении России среди украинцев упал до 12% или около того», — отметила она.

7 декабря российский лидер Владимир Путин заявил, что определенные силы на Западе после распада СССР пытались развалить и Россию.

В июне российский лидер также отмечал, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. Он также напомнил, что, когда распался СССР, его ядро — историческая Россия — потеряло почти половину промышленного потенциала, своей экономики, примерно столько же населения и значительную часть территории, важной в промышленном и экономическом смысле и с развитой инфраструктурой, в которую столетиями вкладывала свои ресурсы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021