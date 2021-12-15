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ЕС готов расширять санкции против РФ в случае эскалации на Украине

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Евросоюз (ЕС) готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации ситуации на Украине. Об этом 15 декабря заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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«Сейчас мы видим агрессивные шаги со стороны России в отношении ее соседей, <...> и мы уже на G7 заявили, что новые акты эскалации в отношении Украины будут иметь самые серьезные последствия для России. <...> Мы тесно работаем в сотрудничестве с США и другими партнерами над разработкой опций возможных мер. И мы готовы. Уже сейчас существует целая серия санкций, <...> но мы можем предусмотреть и расширение таких санкций в зависимости от поведения и действий России», — сообщила она, выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге.

При этом глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС хочет хороших отношений с Россией, но «всё зависит от ее действий».

«Мы все видели новости о военном наращивании России у границ Украины, это попытки дестабилизировать Украину. Я хотела бы повторить наше твердое намерение гарантировать и защитить единство и суверенитет Украины, а также права всех других суверенных государств. <...> Конечно, мы хотим иметь хорошие отношения с Россией, но это зависит от действий России», — добавила фон дер Ляйен.

Ранее, 13 декабря, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российского вторжения на Украину не было и быть не может. Он подчеркнул, что то, что Россия осуществляет на своей территории, Запад не касается.

До этого, 21 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

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