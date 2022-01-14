В Кремле не получали предложений о трехсторонних переговорах с США и Украиной

Предложений о трехсторонних переговорах РФ–США–Украина России еще не поступало. Об этом в пятницу, 14 января, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет. Пока ничего не поступало», — сказал Песков «РИА Новости».

Ранее в этот же день глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому лидеру Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием президента РФ Владимира Путина.

В начале января бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что российские спецслужбы имеют компромат на президента Украины Владимира Зеленского, из-за которого он стремится встретиться с Путиным.

26 декабря Песков заявил, что в Кремле готовы обсуждать с Зеленским двусторонние отношения, но не будут общаться с ним в качестве стороны конфликта в Донбассе.

21 декабря президент Украины сообщил, что готов встретиться с Путиным в любом формате. Он отметил, что диалог может состояться как с привлечением посредников, так и напрямую с руководством России. По словам Зеленского, Киев «не боится» разговора с Москвой.