Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием Путина

Президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому лидеру Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием главы РФ Владимира Путина. Об этом в пятницу, 14 января, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Президент Зеленский предложил президенту Байдену — и мы считаем, что это может иметь смысл, — организовать трехстороннюю встречу, может быть в режиме видеоконференции, между президентом Байденом, президентом Зеленским и президентом Путиным. Мы всё еще ждем [ответа] от российской стороны», — заявил Ермак в ходе дискуссии в Атлантическом совете.

1 января бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что российские спецслужбы имеют компромат на президента Украины Владимира Зеленского, из-за которого он стремится встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

24 декабря Ермак рассказал, что Владимир Зеленский в 2021 году совершил неудачную попытку связаться по телефону с Путиным. По словам главы украинского офиса, переговоры двух лидеров состоятся только тогда, когда появится уверенность, что «президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора».

26 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что в Кремле готовы обсуждать с президентом Зеленским двусторонние отношения, но не будут общаться с ним в качестве стороны конфликта в Донбассе.

21 декабря президент Украины сообщил, что готов встретиться с Путиным в любом формате. Он отметил, что диалог может состояться как с привлечением посредников, так и напрямую с руководством России. По словам политика, Киев «не боится» разговора с Москвой.