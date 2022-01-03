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Бывший генпрокурор Украины назвал цель встречи Зеленского с Путиным

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Российские спецслужбы имеют компромат на президента Украины Владимира Зеленского, из-за которого он и стремится встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, уверен бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко. Своими соображениями он поделился в эфире телеканала «Украина 24» 1 января.

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«С чем он туда пойдет? Мне кажется, что такая поездка означает только одно — желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю. Но отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно», — заявил Луценко.

24 декабря глава офиса украинского президента Андрей Ермак рассказал, что Владимир Зеленский в 2021 году совершил неудачную попытку связаться по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы украинского офиса, переговоры двух лидеров состоятся только тогда, когда появится уверенность, что «президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора».

26 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что в Кремле готовы обсуждать с президентом Зеленским двусторонние отношения, но не будут общаться с ним в качестве стороны конфликта в Донбассе.

21 декабря президент Украины сообщил, что готов встретиться с Путиным в любом формате. Он отметил, что диалог может состояться как с привлечением посредников, так и напрямую с руководством России. По словам политика, Киев «не боится» разговора с Москвой.

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