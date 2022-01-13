Эксперты ЭИСИ обсудили итоги антиковидных протестов в мире

Эксперты института социальных исследований (ЭИСИ) в четверг, 13 января, обсудили итоги антиковидных протестов в мире.

«Людям важно не просто высказаться, а нанести хоть какой-то ущерб. Это тоже одна из причин, почему никакая дискуссия с этим протестом невозможна, о чем тут разговаривать», — заявил руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

Он привел в пример Европу, где «с протестующими с самого начала разговаривают исключительно с помощью водометов».

Эксперты уверены, что организаторы протестов используют тему COVID-19 для политических целей, играя на чувствах граждан.

3 января на Музейной площади Амстердама собралось около 10 тыс. человек. Шествие против антиковидных мер переросло в беспорядки и драки. Многие протестующие были настроены крайне агрессивно и отказались подчиняться требованиям полиции разойтись. В результате столкновений как минимум трое протестующих получили травмы.

В ситуацию вмешался спецназ, порядок на площади был восстановлен.

С 19 декабря в Нидерландах введен локдаун из-за распространения «Омикрон»-штамма коронавирусной инфекции. Режим продлится до 14 января.

До этого, 19 ноября, люди вышли на улицы Роттердама в качестве протеста против коронавирусных ограничений. Протестующие сожгли одну из машин силовиков и еще одну повредили. В ответ правоохранители использовали водометы и открыли предупредительный огонь.Три человека получили огнестрельные ранения во время беспорядков, вспыхнувших в ходе протестов.