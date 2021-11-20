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Беспорядки в Нидерландах разгоняли предупредительным огнем

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Силовики открыли предупредительный огонь во время митинга COVID-диссидентов в нидерландском Роттердаме в пятницу, 19 ноября.

Люди вышли на улицы города в качестве протеста против коронавирусных ограничений и планов правительства по введению системы 2G. Эта система подразумевает выдачу санитарных пропусков для вакцинированных и переболевших, но не для сдавших отрицательный тест.

Протестующие бросали в полицейских камни и запускали фейерверки. Они также сожгли одну из машин силовиков и еще одну повредили. В ответ правоохранители использовали водометы и открыли предупредительный огонь. Сообщается по меньшей мере о двух раненных. Над городом кружит полицейский вертолет, а железнодорожное движение на центральном вокзале приостановлено, сообщает NOS.

12 ноября премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, объявил о введении в стране более строгих мер по борьбе с коронавирусом на фоне нового антирекорда по заболеваемости COVID-19. Ожидается, что новые меры сократят распространение коронавируса на 20%.

Накануне в стране было выявлено более 16,3 тыс. новых случаев заболевания. Согласно новому распоряжению, большинство жителей страны будут переведены на удаленную работу. Магазины, которые не продают товары первой необходимости, будут закрываться в 18:00, кафе и рестораны — в 20:00. Также вновь вводится правило обязательной социальной дистанции в 1,5 метра, а людей будут помещать на карантин при контакте с больными коронавирусом, проживающими с ними в одном доме.

За время пандемии в Нидерландах выявили 2,24 млн случаев заражения COVID-19, около 18,6 тыс. из них имели летальный исход.

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