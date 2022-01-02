В Амстердаме между полицией и митингующими произошли столкновения

В Амстердаме произошли столкновения между правоохранителями и протестующими против ограничений, связанных с коронавирусом. В Сети появились видеозаписи с места событий.

На кадрах видно, что стражи порядка применяют щиты и дубинки. Также у полицейских есть служебные собаки.

На одного из участников митинга спустили собаку, которая повалила мужчину на землю. Тех, кто пытался ему помочь, правоохранители отгоняли дубинками.

Вместе с тем издание NL Times уточняет, что полицейские были вынуждены прибегнуть к таким мерам из-за того, что в ходе митинга начались беспорядки и столкновения.

С 19 декабря в Нидерландах введен локдаун из-за распространения «Омикрон»-штамма коронавирусной инфекции. Режим продлится до 14 января.

19 ноября три человека получили огнестрельные ранения в Роттердаме во время беспорядков, вспыхнувших в ходе выступлений против проводимых властями Нидерландов новых ограничительных антиковидных мер. Протестующие бросали в силовиков камни и запускали в их сторону фейерверки. При этом пострадали и сами стражи порядка.