Власти Нидерландов ввели локдаун из-за «Омикрон»-штамма COVID-19

Исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте в субботу, 18 декабря, объявил, что с 19 декабря в стране вводится локдаун из-за распространения «Омикрон»-штамма коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Это оказалось неизбежно. Штамм «Омикрон» распространяется быстрее, чем мы ожидали», — заявил глава правительства.

Локдаун вступит в силу 19 декабря и продлится до 14 января.

Как отмечает NOS, будут закрыты непродовольственные магазины, школы, все предприятия общественного питания, музеи, театры, салоны красоты и зоопарки, однако медицинские учреждения, гаражи и библиотеки останутся открытыми. Также отменяются рождественские ярмарки. В гости могут прийти не больше двух человек, кроме детей до 13 лет. Исключение сделано на Рождество и Новый год: тогда число людей может возрасти до четырех. Для прогулок действует тот же режим.

12 ноября Рютте сообщил о введении в стране с 13 ноября более строгих мер по борьбе с коронавирусом на фоне нового антирекорда по заболеваемости COVID-19. Согласно распоряжению, большинство жителей страны были переведены на удаленную работу. Магазины, которые не продают товары первой необходимости, стали закрываться в 18:00, кафе и рестораны — в 20:00.