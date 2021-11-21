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Три человека получили огнестрельные ранения в ходе протестов в Роттердаме

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Три человека получили огнестрельные ранения в Роттердаме во время беспорядков, вспыхнувших в ходе выступлений против проводимых властями Нидерландов новых ограничительных антиковидных мер. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщила полиция города.

«Трое участников беспорядков получили огнестрельные ранения. Все они остаются в больнице», — говорится в заявлении.

В полиции также отметили, что по данному факту ведется служебное расследование. Выясняется, при каких обстоятельствах был открыт огонь и были ли получены ранения именно в результате стрельбы правоохранителей.

Дополнительно отмечается, что пострадали и сами стражи порядка, одного из них с ранением ноги пришлось госпитализировать.

Протестующие бросали в силовиков камни и запускали в их сторону фейерверки. Всего по обвинению в нападение на полицейских, подстрекательство и нарушение режима чрезвычайного положения в настоящее время задержан 51 человек.

19 ноября люди вышли на улицы города в качестве протеста против коронавирусных ограничений и намерений правительства по введению системы 2G. Эта система подразумевает выдачу предоставивших пропусков для вакцинированных и переболевших, но не для сдавших отрицательный тест. Протестующие сожгли одну из машин силовиков и еще одну повредили. В ответ правоохранители использовали водометы и открыли предупредительный огонь.

12 ноября премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, объявил о введении в стране более строгих мер по борьбе с коронавирусом на фоне нового антирекорда по заболеваемости COVID-19. Ожидается, что новые меры сократят распространение коронавируса на 20%.

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