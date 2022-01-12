Грушко заявил о настрое НАТО на сдерживание России

В НАТО настроены на сдерживание России, об этом 12 января заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Заявление дипломата было сделано на пресс-конференции после заседания Совета Россия–НАТО.

«Во главу угла натовской политики и военного строительства ставится задача сдерживания России. Под это выделяются колоссальные ресурсы, не скрывается, что это главное предназначение альянса, и сам этот факт разрушающе действует на попытки выстроить общеевропейскую безопасность на иных принципах», — сказал Грушко.

Также Грушко отметил, что у России и НАТО вообще нет объединяющей позитивной повестки дня. Он указал, что разговор двух сторон получился откровенный, прямым и насыщенным, а также выявил много расхождений.

«Один из элементов этой достаточно печальной картины — это то, что в результате решения НАТО приостановлено всё практическое сотрудничество между нами и альянсом в зонах общих интересов. На сегодняшний день у нас нет объединяющей позитивной повестки дня, нет вообще», — сказал Грушко.

Грушко добавил, что процесс расширения НАТО на восток несет в себе риски, которым Москва намерена противостоять.

«Сегодня в состав НАТО вошли многие государства, и их территории очевидным образом используются для проекции силы в направлении России с различных географических направлений и на стратегическую глубину. Это серьезным образом также ухудшает нашу безопасность и создает для нее неприемлемые риски, которым мы будем противостоять», — сказал Грушко.

Ранее в этот день глава делегации США Уэнди Шерман после заседания Совета Россия–НАТО заявила, что ряд ключевых предложений России по безопасности является неприемлемым.

Шерман добавила, что представители Вашингтона на встрече с российской делегацией сообщили Москве, что не собираются закрывать двери НАТО. По ее словам, участвовать в альянсе — выбор каждого государства-участника, а не вынужденный шаг. Также она заявила, что в США надеются на проведение нового заседания Совета Россия–НАТО.

Ранее в этот день в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия–НАТО. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса. Начались переговоры в 10 часов утра по местному времени (12:00 мск). Заседание длилось дольше запланированного — больше четырех часов.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.