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Глава делегации США назвала неприемлемым ряд предложений РФ по безопасности

Шерман: ряд ключевых предложений РФ по европейской безопасности неприемлем
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Ряд ключевых предложений России по безопасности является неприемлемым. Об этом 12 января заявила глава делегации США Уэнди Шерман на брифинге после заседания Совета Россия–НАТО.

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«Как сказал ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, это была очень серьезная и прямая беседа. Замглавы МИД РФ [Александр] Грушко и замминистра обороны [России Александр] Фомин много говорили и поделились предложениями и взглядами РФ на европейскую безопасность и будущее НАТО. США и наши союзники по НАТО были едины в наших ответах <...>, в том числе когда речь идет о некоторых ключевых российских предложениях, которые просто являются непроходными», — сказала она.

Шерман добавила, что представители Вашингтона на встрече с российской делегацией сообщили Москве, что не собираются закрывать двери НАТО. По ее словам, участвовать в альянсе — выбор каждого государства-участника, а не вынужденный шаг.

«Союзники НАТО выступили в полном единстве в поддержку ряда важнейших международных принципов, согласно которым все страны должны иметь возможность выбирать свою собственную внешнеполитическую ориентацию, что суверенитет и территориальная целостность священны и должны уважаться и что все страны могут и должны быть свободны в выборе своих собственных союзов», — сказала Шерман.

Ранее в этот день в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия–НАТО. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса. Начались переговоры в 10 часов утра по местному времени (12:00 мск). Заседание длилось дольше запланированного — больше четырех часов.

В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал генсек Йенс Столтенберг. Также в заседании приняли участие представители 30 стран — членов НАТО.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

12 января профессор Йельского университета, директор международной геополитической консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм рассказал «Известиям», что НАТО не согласится на постоянный запрет на расширение, однако может принять такую меру на длительный период.

10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. Беседа делегаций РФ и США прошла в постпредстве Соединенных Штатов в закрытом для прессы формате. Переговоры продлились примерно семь с половиной часов.

После беседы замглавы МИДа Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он добавил, что Москва надеется на способность НАТО понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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