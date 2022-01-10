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Рябков охарактеризовал переговоры РФ и США по гарантиям безопасности

Рябков: переговоры РФ и США по гарантиям безопасности были сложными и конкретными
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Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности были сложными, долгими и конкретными, стороны не пытались обойти острые углы. Об этом 10 января заявил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам встречи с американской стороной в Женеве.

«Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным. Без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы», — заявил Рябков журналистам.

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Также Рябков заявил, что Москва надеется, что НАТО в течение двух следующих дней поймет, что нельзя заводить в тупик диалог по гарантиям безопасности, альянс должен сделать шаг навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности.

«Если этого против ожиданий не произойдет, тогда вопрос будет рассматриваться и оценки ситуации будут даваться с учетом всей совокупности факторов. Ничего не предвосхищая, не предопределяя, не пытаясь каким-то образом определить события, могу сказать, что очень не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда страны НАТО во главе с США совершат такую ошибку и вновь будут действовать в ущерб и собственной безопасности, и безопасности всего европейского континента», — добавил замглавы МИД РФ.

Кроме того, Рябков отметил, что Москва видит базу для достижения договоренностей с НАТО по юридически обязывающим гарантиям безопасности. Он отметил, что Россия выступает за продолжения диалога, чтобы работа «не свернулась».

«Мы потратили значительные усилия для того, чтобы объяснить американским коллегам, почему игра с огнем не в их интересах, почему возможное игнорирование абсолютно оправданной постановки вопроса с нашей стороны о том, что дальше так, как это происходило в последние десятилетия, продолжаться не может в отношениях с НАТО. Нужны радикальные изменения вообще самой канвы наших отношений, ее матрицы, ее рамок», — добавил Рябков.

Россия призывает США в максимальной ответственности в нынешний момент и считает, что недооценивать риски нельзя, сказал Рябков. При этом он указал, что профессиональный разговор настраивает на оптимистичный лад, но «тем не менее главные вопросы подвешены».

Обсуждения проходили в постпредстве Соединенных Штатов в Женеве в закрытом для прессы формате. Переговоры продлились примерно 7,5 часов.

Также рябков 10 января заявил, что Москва, договариваясь по гарантиям безопасности с США, хотела бы проверить способность Вашингтона принимать ответственные решения в сложный для всей европейской безопасности момент. Как отметил высокопоставленный дипломат, США сложно вести переговоры с Россией на двусторонней основе, так как Вашингтон чувствует «за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО».

Накануне состоялась предварительная встреча в формате рабочего ужина. Рябков заявил, что разговор был сложным, но деловым. Дипломат подчеркнул, что Москва готова выслушать позицию США, но конструктивный диалог возможен только в контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины и Грузии в НАТО.

Рябков заявлял, что РФ едет на встречу «не с протянутой рукой», у российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях.

9 января госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что администрация США не ожидает прорывов на переговорах по безопасности.

Переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа: 10 января состоялась встреча в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

16 декабря ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия в своих предложениях по гарантиям безопасности обозначила НАТО конкретные идеи, направленные на предотвращение дальнейшего нагнетания обстановки.

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