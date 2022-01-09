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США не ждут скорых прорывов от переговоров с РФ по безопасности

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Администрация США не ожидает прорывов в течение ближайшей недели на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности. Об этом 9 января заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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«Во-первых, я не думаю, что мы увидим какие-то прорывы в течение предстоящей недели. Мы сможем представить свои предложения. То же самое вместе с нами сделают россияне в НАТО и в ОБСЕ. И мы посмотрим, есть ли возможность для продвижения вперед», — сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства в интервью CNN.

Ранее в этот день российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители министерства иностранных дел и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Американскую дипломатию представит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Замглавы МИД РФ указал, что Запад должен на односторонней основе отказаться от расширения НАТО, а также ликвидировать сформированную военную инфраструктуру.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что первый раунд российско-американских переговоров в Женеве намечен на вечер 9 января. Основной день переговоров запланирован на понедельник, 10 января.

Как отметил Рябков, Москва едет на встречу «не с протянутой рукой», у российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях. Замминистра также отмечал, что у России нет оптимизма в преддверии переговоров с США.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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