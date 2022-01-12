В США оценили возможность соглашения между РФ и НАТО о нерасширении альянса

Североатлантический альянс (НАТО) не согласится на постоянный запрет на расширение, однако может принять такую меру на длительный период. Об этом в среду, 12 января, заявил «Известиям» профессор Йельского университета, директор международной геополитической консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм.

По его словам, существуют пути к взаимоприемлемым соглашениям. К примеру, можно ждать воспроизведения мер укрепления доверия, которые были достигнуты в эпоху холодной войны, в частности, транспарентность военных операций, ограничение военных операций вдоль границы России и НАТО, правила поведения для предотвращения инцидентов на море и в воздухе, которые могут привести к нежелательному конфликту.

Эксперт отметил, что договориться о нерасширении Североатлантического альянса «не невозможно», хотя это и займет много времени.

«НАТО не согласится на постоянный запрет на расширение, но может принять такой запрет на длительный период. Также члены альянса не откажутся от сотрудничества с бывшими советскими странами по безопасности, но реально обговорить такой формат, при котором Москва не воспринимала бы его как угрозу», — заключил Грэм.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. Беседа делегаций РФ и США прошла в постпредстве Соединенных Штатов в закрытом для прессы формате. Переговоры продлились примерно семь с половиной часов.

После беседы замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он добавил, что Москва надеется на способность НАТО в течение двух следующих дней понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям.

Также Рябков указал на то, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя. Он подчеркнул, что Москве нужны гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами альянса. Кроме того, дипломат отметил, что российской стороне «надоело вести пустые разговоры», и Москве необходимы «железобетонные, юридически значимые гарантии».

В свою очередь заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что диалог России и США по гарантиям безопасности на встрече в Женеве носил серьезный, деловой и откровенный характер.

12 января состоится второй этап переговоров между РФ, США и НАТО по гарантиям безопасности: в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО. На 13 января запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.