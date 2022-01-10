Заместитель госсекретаря США назвала диалог с РФ деловым и откровенным

Диалог России и Соединенных Штатов по гарантиям безопасности на встрече в Женеве носил серьезный, деловой и откровенный характер. Об этом 10 января заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

«У нас состоялись серьезные, деловые и откровенные дискуссии», — сказала она на специальном телефонном брифинге по итогам завершившихся в Женеве российско-американских консультаций, посвященных вопросам гарантий безопасности.

Шерман отметила, что она и замглавы МИД России Сергей Рябков знают «друг друга очень хорошо».

«Поэтому мы в определенной степени можем быть откровенны друг с другом, учитывая, что каждый из нас представляет интересы своей страны и привержен им», — пояснила первый замгоссекретаря.

Кроме того, по ее словам, Вашингтон заявил об открытости для обсуждения вопросов размещения ракет в Европе.

«Мы ясно заявили, что США открыты для обсуждения будущего конкретных ракетных систем в Европе в свете [прекращения действия] Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — сказала Шерман.

Обсуждения проходили в постпредстве Соединенных Штатов в Женеве в закрытом для прессы формате. Переговоры продлились примерно 7,5 часа.

Накануне состоялась предварительная встреча в формате рабочего ужина. Рябков заявил, что разговор был сложным, но деловым. Дипломат подчеркнул, что Москва готова выслушать позицию США, но конструктивный диалог возможен только в контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины и Грузии в НАТО.

Рябков заявлял, что РФ едет на встречу «не с протянутой рукой», у российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях.

9 января госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что администрация США не ожидает прорывов на переговорах по безопасности.

Переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа: 10 января состоялась встреча в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия – НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США приостановили 2 февраля 2019 года на основании якобы имевшего место нарушения соглашения со стороны России. Впервые Вашингтон заявил об этом в июле 2014 года. По версии американской администрации, РФ нарушила договор, создав ракету 9М729. Москва эти обвинения отвергла, предъявив целый ряд встречных претензий, затрагивавших, например, элементы системы противоракетной обороны США в Европе.