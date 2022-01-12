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В США выразили надежду на проведение новой встречи Совета Россия–НАТО

Шерман: НАТО надеется вскоре провести новую встречу с РФ по вопросам безопасности
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НАТО надеется вскоре провести новую встречу с РФ по вопросам безопасности. Об этом в среду, 12 января, заявила глава делегации США Уэнди Шерман на пресс-конференции после заседания Совета Россия–НАТО.

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«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открыл сегодняшнее заседание, выразив надежду на то, что Совет Россия–НАТО вскоре снова сможет собраться для проведения более глубоких дискуссий по тем областям, в которых мы можем добиться прогресса в укреплении безопасности для всех сторон», — заявила Шерман.

Также она отметила, что США и их союзники по НАТО настроены на диалог с Россией по спорным вопросам.

Ранее в этот день Шерман заявила, что ряд ключевых предложений России по безопасности является неприемлемым. Глава делегации США добавила, что представители Вашингтона на встрече с российской делегацией сообщили Москве, что не собираются закрывать двери НАТО. По ее словам, участвовать в альянсе — выбор каждого государства-участника, а не вынужденный шаг.

В среду в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия–НАТО. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса. Начались переговоры в 10 часов утра по местному времени (12:00 мск). Заседание длилось дольше запланированного — больше четырех часов.

В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал генсек Йенс Столтенберг. Также в заседании приняли участие представители 30 стран — членов НАТО.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

После встречи 10 января замглавы МИДа Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он добавил, что Москва надеется на способность НАТО понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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