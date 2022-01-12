Голикова назвала уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 63,2%. Об этом в среду, 12 января, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«На сегодняшний день в целом по стране он [уровень коллективного иммунитета] составляет 63,2%. В четырех регионах он превышает уровень 80% и более. Это Севастополь, Санкт-Петербург, Республика Карелия и Чукотский автономный округ», — рассказала Голикова.

При этом вице-премьер отметила, что за период новогодних праздников уровень коллективного имуннитета к COVID-19 снизился в 12 регионах. Голикова связала это с тем, что граждане не проходят ревакцинацию, также не вакцинируются от коронавируса те, кто перенес инфекцию более шести месяцев назад.

«Еще раз обращаюсь к регионам страны, чтобы они обратили внимание на это, самое серьезное внимание», — подчеркнула Голикова, говоря о вакцинации.

Также Голикова в среду обратила внимание на то, что данные о спаде заболеваемости COVID-19 в России нереалистичны, так как наблюдается снижение уровня тестирования на коронавирус в 66 регионах.

На совещании с членами правительства Владимир Путин отметил, что у РФ есть около двух недель, чтобы подготовиться к подъему заболеваемости COVID-19. Также российский лидер указал на необходимость наращивать вакцинацию против коронавируса.

Кроме того, в среду Путин заявил, что вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против «Омикрон»-штамма. Вместе с тем глава государства отметил рост заболеваемости COVID-19 в разных странах мира. По словам российского лидера, это лишний раз подчеркивает правильность решения о направлении группы специалистов РФ в ЮАР.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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