В ВОЗ оценили близость конца пандемии COVID-19

Конец пандемии коронавируса начинает просматриваться, но ситуация останется тяжелой в ближайшее время. Об этом в понедельник, 10 января, заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро.

«Боюсь, что мы бежим марафонскую дистанцию, но нельзя говорить, что мы уже приближаемся к концу. Мы видим, что конец [пандемии] не за горами. Перед тем как мы доберемся до него, мы столкнемся еще с несколькими всплесками», — цитирует ученого Sky News.

По словам Набарро, вирус продолжит мутировать в новые штаммы и, хотя в Западной Европе с ними справляются, во многих развивающихся странах ситуация близка к трагической, сообщается на сайте aif.ru.

Спецпосланник подчеркнул, что они не могут позволить себе жесткие ограничения, чтобы не навредить собственным экономикам, сообщает телеканал «360».

По данным ВОЗ, пандемия унесла жизни 5,4 млн человек, пишет Pravda.Ru. Сложная эпидемиологическая обстановка наблюдается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и России.

Ранее в этот день старший научный сотрудник кафедры иммунохимии УрФУ Михаил Болков рассказал «Известиям», что обнаружение нового штамма коронавируса «Дельтакрон» — не ошибка, а находка. По его словам, новый вариант инфекции не представляет сильной угрозы.

8 января ученые рассказали о риске появления вируса-супермутанта. По их словам, после попадания в животную среду коронавирус может мутировать настолько сильно, что превратится в «супермутанта» и сможет вызвать новую вспышку заболевания. Специалисты подчеркнули, что сейчас важно не заниматься успокоением, думая, что пандемия завершится со штаммом коронавируса «Омикрон».

5 января доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал о влиянии «Омикрона» на организм. По его словам, в «зоне поражения» этого штамма часто оказывается иммунитет, часть клеток которого теряет способность противостоять вирусу. Также он заявил, что «Омикрон» сможет вечно циркулировать при передаче от людей к животным, а затем снова к человеку.

30 декабря глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что штамм коронавируса «Омикрон» в 3–5 раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на 3–5-й день после инфицирования.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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