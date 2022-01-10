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В бундестаге ответили на угрозу посла Украины из-за отказа ФРГ продать оружие

Депутат бундестага Койтер: не в интересах Германии поставлять оружие на Украину
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Поставлять оружие на Украину и разжигать региональный конфликт не в интересах ФРГ. Об этом в понедельник, 10 декабря, заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.

Ранее в этот день украинский посол в ФРГ Андрей Мельник призвал Берлин согласиться на продажу Киеву оружия, в противном случае он пригрозил последствиями для отношений между Германией и Украиной. По его словам, Германия несет за страну такую же историческую ответственность, как и за Израиль.

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«Не в интересах Германии поставлять оружие на Украину и разжигать конфликт в регионе. Желание Мельника можно понять с его точки зрения. <…> Что меня, однако, беспокоит, так это все более грубый выбор слов послом Украины в Германии, который ни в коем случае не является сдержанно дипломатическим», — сказал Койтер.

Немецкий политик указал на то, что гость в стране должен вести себя как гость, что также относится и к послу.

В конце декабря глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против поставок вооружения Украине в связи с возможной военной эскалацией. Она подчеркнула, что дальнейшая военная эскалация не принесет Украине дополнительной безопасности.

12 декабря министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в блокировании возможности приобретения Киевом оружия через НАТО. Тогда он заявил, что Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников.

В тот же день Мельник выразил мнение, что Киеву не стоит ждать от Берлина поставок оружия при новом канцлере Олафе Шольце. По его словам, предыдущее руководство ФРГ объясняло свой отказ в предоставлении вооружений риском развития военной эскалации конфликта в Донбассе, несмотря на «оккупацию Россией» части украинской территории. Такую же «нелогичную» позицию, уверен дипломат, Германия сохранит и при новом канцлере.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает помощи от Берлина в оснащении морского флота. Также на Украине рассчитывают, что Германия «будет партнером Украины в техническом смысле», добавил он.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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