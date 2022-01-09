Омбудсмен сообщила о гибели трех детей в ходе беспорядков в Казахстане

В ходе беспорядков в Казахстане погибли три ребенка. Об этом 9 января заявила уполномоченная по правам ребенка в стране Аружан Саин.

«Среди погибших есть и несовершеннолетние. Детский омбудсмен Казахстана Аружан Саин подтверждала случаи гибели 11-летнего и 15-летнего подростков, а также четырехлетней девочки», — сообщили в выпуске новостей на государственном телеканале «Хабар 24».

Ранее в этот день омбудсмен рассказала о том, что 7 января по улицам Алма-Аты ехала машина с четырьмя детьми, автомобиль был обстрелян. Погибла четырехлетняя девочка.

За день до этого Саин заявила, что 5 января в Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб ребенок. По ее словам, родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца смертельным.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о 18 погибших в ходе протестов силовиках. Двое из них были обезглавлены. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей: более 10 медиков получили травмы. Также в Нацгвардии республики сообщили о двух погибших военнослужащих.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

Президент Казахстана 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Также в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ доставили в Казахстан армянских, киргизских и таджикских военных из состава миротворцев ОДКБ. Также в республику прибыли белорусские миротворцы.

Миротворцы из России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Силы ОДКБ также взяли под охрану ряд других стратегических объектов.

В МИД РФ 8 января заявили о постепенном улучшении обстановки в Казахстане. В частности, там обратили внимание на то, что в Алма-Ате административные здания очищены от экстремистов, многие боевики ликвидированы или задержаны. Однако позднее сообщалось о боях в пригороде Алма-Аты и стрельбе в Талдыкоргане.