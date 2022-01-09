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Около 700 жителей Нур-Султана сдали кровь для пострадавших в беспорядках

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По меньшей мере 700 жителей столицы Казахстана Нур-Султана за последние несколько дней сдали кровь для пострадавших в беспорядках. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщает Sputnik Казахстан в Telegram.

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Отмечается, что дефицита донорской крови, в том числе в Алма-Ате, на данный момент нет.

Ранее в этот день стало известно, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 16 сотрудников полиции, нацгвардии и минобороны, еще свыше 1,3 тыс. пострадали.

В минздраве Казахстана до этого заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Житель Нур-Султана назвал события в Алма-Ате мародерством и бойней, а не мирным протестом.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

Президент Казахстана 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки.

К миротворческой миссии присоединились Россия, Белоруссия, Киргизия и Армения.

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