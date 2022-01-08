Прямой эфир
Мир
Во Франции прошли протесты против вакцинных пропусков
Мир
Число задержанных в ходе беспорядков в Казахстане увеличилось до 4404
Мир
США могут обсудить с РФ вопрос размещения ракет в Европе
Мир
Алма-Ата полностью окружена блокпостами с десятками военных
Мир
В Германии призвали не связывать «Северный поток – 2» с политикой
Мир
«Роскосмос» вернул в РФ отдыхавших на Байконуре студентов и курсантов
Мир
МИД РФ получил несколько сотен запросов от россиян о вывозе из Казахстана
Спорт
Россияне выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в Оберхофе
Мир
В Румынии ввели штраф за ношение тканевой маски
Мир
Иран ввел санкции против 51 гражданина США
Сюжет:

Число задержанных в ходе беспорядков в Казахстане увеличилось до 4404

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Казахстане в ходе спецопераций задержали 4,4 тыс. человек, сообщил в субботу, 8 января, телеканал «Хабар 24» со ссылкой на статистику МВД.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

Всего в органы полиции доставлены 4404 человека. Отмечается, что среди них есть иностранные граждане.

До этого в субботу телеканал передавал, что на востоке страны в массовых беспорядках участвовали не менее 3 тыс. человек, 500 из которых были задержаны.

В частности, говорилось о задержании радикалов в Жамбылской области Казахстана. В ходе обыска у них были обнаружены и изъяты автоматы, снайперская винтовка и пистолеты. У них также найдена крупная сумма денег — в тенге, евро, долларах и кыргызских сомах.

8 января в МИД РФ заявили о постепенном улучшении обстановки в Казахстане. В частности, там обратили внимание на то, что в Алма-Ате административные здания очищены от экстремистов, многие боевики ликвидированы или задержаны.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике 18 силовиках. Двое из них были обезглавлены. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей: более 10 медиков получили травмы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

Президент Казахстана 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Отмечалось, что передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач. Также в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ доставили в Казахстан армянских и киргизских военных из состава миротворцев ОДКБ. Миротворцы из России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021